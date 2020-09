Passe gratuito ajuda famílias a preparar regresso às aulas

Adriana Castro Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Título grátis para crianças até aos 12 anos foi lançado há um ano. Pais agradecem medida, que ajuda a poupar.

O arranque do 10.º ano de Ricardo Kerski, de 16 anos, na Escola Profissional de Comércio Externo, na Rua de Gonçalo Cristóvão, no Porto, está à porta. Já em modo de preparação do próximo ano letivo, o adolescente foi com a mãe, Anabela Kerski, até à loja Andante na Trindade, tentar estender a gratuitidade do título de transporte até aos 18 anos. Uma medida que, garantem as famílias, foi uma ajuda preciosa para "aliviar os bolsos".