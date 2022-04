Património dos Pobres, no Porto, é um bairro sem dono

Marta Neves Hoje às 10:10 Facebook

Câmara do Porto e Obra de Rua negam ser proprietárias. Famílias vivem em casas degradadas e não sabem a quem recorrer.

Ninguém assume ser o dono das casas do Património dos Pobres, situadas na freguesia de Campanhã, no Porto, e que estão em elevado estado de degradação. A Câmara e a Obra de Rua, instituição que era tida como proprietária dos imóveis, rejeitam ser as responsáveis pelo bairro e, com isso, nem as habitações têm obras, nem os moradores conseguem ser realojados em casas condignas. As 17 famílias, com dez crianças, que ali vivem sentem-se de "mãos e pés atados" sem saber a quem pedir ajuda.

Muitos dos moradores, há mais de 50 anos nestas habitações, acalentam a esperança de ser realojados mal termine a segunda fase de reabilitação do vizinho bairro S. João de Deus, propriedade da Câmara, prevista para julho. No entanto, fonte do Município do Porto, questionada pelo JN, esclareceu que "não existe negociação em curso com a paróquia que tutela o Património dos Pobres nesse sentido". "O Património dos Pobres não faz parte do património habitacional da Câmara do Porto", sublinhou a Autarquia, acrescentando: "O Município desconhece o número de fogos e o número de pessoas que atualmente habitam no local".