Paulo Ribeiro é o novo presidente da Junta de Campanhã

Paulo Ribeiro, do PS, é o novo presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, no Porto, substituindo Ernesto Santos, que faleceu no último sábado, vítima de doença prolongada.

Paulo Ribeiro era o número dois da lista e assumiu a presidência da Junta de Freguesia nos termos da lei.

Paulo Ribeiro Foto: DR

Na próxima terça-feira decorrerá uma reunião da Assembleia de Freguesia, que irá eleger um novo membro do executivo. Subirá um elemento da lista das últimas eleições autárquicas.

Ernesto Santos faleceu aos 74 anos de idade. Em 1993 foi eleito como independente nas listas do PS (ao qual se juntaria em 2000) para a Assembleia de Freguesia de Campanhã. Em 1997 acabaria por fazer parte do executivo, exercendo a função de vogal, de tesoureiro, de secretário e, depois, de presidente.

Recandidato pelo PS, nas últimas eleições autárquicas, em 2021, e com o apoio do Movimento Rui Moreira - Aqui Há Porto, voltou a vencer na sua freguesia. A Câmara do Porto decretou um dia de luto municipal, que foi cumprido na segunda-feira.