Pavilhão da Água, no Porto, com novas experiências

O Pavilhão da Água, no Parque da Cidade do Porto, reabre portas na próxima segunda-feira, Dia Mundial da Energia, com novas experiências para os visitantes, relacionadas com a eficiência energética.

À oferta que já existia, com 24 experiências, somam-se outras três, imersivas, com conteúdos de caráter pedagógico, que realçam a importância da transição energética.

Os novos conteúdos serão apresentados a crianças de escolas da cidade, que vão visitar o Pavilhão da Água a partir das 14 horas. O vice-presidente da Câmara e responsável pelo pelouro do Ambiente, Filipe Araújo, estará presente.