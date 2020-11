"Pedalar sem idade" leva idosos a passear de bicicleta

Sara Gerivaz Hoje às 13:20 Facebook

Movimento já chegou a mais de 500 pessoas e tem parcerias com instituições e juntas de freguesia.

Aconchegadas na poltrona vermelha, Maria José e Nini contemplam o rio Douro. A viver no Bonfim desde sempre, mãe e filha não se lembram da última vez que desceram até à Ribeira. "Vai para dois anos que não venho cá", recorda Maria José, 87 anos, cuidadora desde sempre de Nini, uma menina especial cuja vida ficou marcada por uma meningite quando era criança. Agora, através do "Pedalar sem idade", saem de casa sem receios ou entraves

A ideia viajou de Copenhaga, na Dinamarca, em 2018 e fixou-se no Porto com a missão de passear idosos numa bicicleta elétrica concebida exclusivamente para o efeito. "Isto é maravilhoso. Como sou uma pessoa doente, com problemas cardíacos e dificuldades em me deslocar, é muito bom porque apanho ar e convivo com pessoas", desabafa Maria José. Emocionada, não se cansa de agradecer o "esforço" dos voluntários e até traz flores para Ana Paula, o terceiro elemento da equipa de passeio.