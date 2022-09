Pedro Abrunhosa surpreende na inauguração do Mercado do Bolhão

João Nogueira Hoje às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia de regresso ao "mercado do povo", como lhe chamaram alguns, as pessoas que por ali passavam foram surpreendidas por um curto concerto do cantor, também da cidade, Pedro Abrunhosa.

"Bem-vindos ao nosso Bolhão", foram as palavras que iniciaram o concerto do cantor que, a partir das 17.30 horas, se apresentou ao público. Ao artista, que cantou nas escadas por onde já passaram milhares de visitantes, juntaram-se alguns comerciantes para festejarem a inauguração.

"A abertura de um mercado do povo, que de facto está a ser celebrado para e com o povo", foram as palavras de Olinda Pinto que traduziram o sentimento da maioria das pessoas. O mesmo ficou à vista de todos que viram o concerto, como a jovem Leonor Neves que destacou "a mistura e interação da comunidade do Porto no próprio palco".

PUB

"Faz mais do que sentido o Pedro Abrunhosa estar hoje aqui, um cantor do Porto que representa tão bem a nossa cidade", afirmou o "grande fã" Alexandre Pires, que gere uma loja de conservas e bacalhau no mercado emblemático do Porto. Leonor também partilhou o grande contentamento por saber que "um marco para a cidade como o Pedro Abrunhosa" foi alegrar ainda mais a inauguração do Bolhão.

No local também esteve presente o Executivo Municipal, como o presidente da Câmara Rui Moreira, que em conjunto com Pedro Abrunhosa, cumprimentaram o público e brindaram ao regresso do "mercado do Povo".