Pequenas feiras e mercados voltam ao Porto dia 19 de junho

As pequenas feiras e mercados poderão retomar a sua atividade no dia 19 de junho. A decisão foi tomada pelo Executivo Camarário, depois de os comerciantes terem feito um apelo e apresentado uma proposta com medidas de segurança para a reabertura.

"Não haverá ainda grandes feiras ou mercados, mas no dia 19 voltaremos com um conjunto de pequenos mercados e feiras. São uma atividade importante e os comerciantes apresentaram um plano bem elaborado com medidas de segurança", esclareceu Rui Moreira.

A reabertura deste setor estava apontada para agosto com o regresso da feira do livro, mas os apelos foram muitos e fundamentados, reconhece o presidente da Câmara do Porto.

"Somos sensíveis aos apelos dos comerciantes e por isso aceitamos o reto feito por estes comerciantes."