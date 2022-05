Percurso curto não abala alegria no regresso do cortejo ao Porto

Marta Neves Hoje às 07:42 Facebook

Câmara de Matosinhos cedeu espaço onde foram construídos 14 dos 43 carros.

São 43 os carros que hoje à tarde desfilam no cortejo académico da Queima das Fitas do Porto. Um percurso mais curto, por força maior das obras do metro, na zona dos Clérigos, que tem início na Rua de Camões, junto ao viaduto de Gonçalo Cristóvão, e termina na Praça General Humberto Delgado, onde estará montada a tribuna.

Uma verdadeira enchente é esperada na Baixa - 300 mil pessoas da academia mais 100 mil do público em geral - o que vai obrigar a vários condicionamentos e alterações de trânsito. Isto porque apesar do trajeto do cortejo ter pouco mais de 450 metros, o ponto de encontro dos alunos será na Praça da República e o alinhamento dos carros será feito na Rua de João das Regras até, sensivelmente, ao Hospital de Santa Maria.