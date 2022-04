Perpetuar fragmentos e memórias do Porto

Autarquia portuense possui reserva museológica onde é feito o estudo, documentação, inventariação e restauro das peças que alimentam as várias estações do Museu da Cidade.

Mobiliário, têxteis, tapeçaria, pintura, gravura, desenho, metais, gessos, marfim, cerâmica, olaria, vidros, papel, livros, fotografia, equipamento fotográfico, isogravuras, etnografia, cestaria e luminária. São mais de 20 mil as peças depositadas na reserva museológica da Câmara do Porto, em Ramalde, e que são ativadas pelas exposições das várias estações do Museu da Cidade.

A grande estrela do acervo é o violoncelo de Guilhermina Suggia. Mas neste "pequeno tesouro" há pinturas de Aurélia de Sousa e peças da colecionadora e mecenas portuense Marta Ortigão Sampaio ou do pintor e conservador de arte Vitorino Ribeiro.