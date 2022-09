Pescador sofre enfarte e é resgatado a sudoeste do porto do Douro

Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O tripulante de uma embarcação de pesca foi esta madrugada resgatado por elementos da Estação Salva-Vidas da Foz do Porto, após ter, alegadamente, sofrido um enfarte quando navegava a 13 milhas náuticas a sudoeste do porto do Douro.

O alerta foi recebido pelas 1.45 horas pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas da Foz do Douro.

"À chegada junto da embarcação, os elementos da Estação Salva-vidas constataram que o tripulante, um homem de 59 anos, se queixava de fortes dores no peito e procederam ao resgate", indica a Autoridade Marítima Nacional.

PUB

A vítima foi transportada para a Estação Salva-vidas da Foz do Douro, onde aguardavam elementos do INEM que a assistiram e estabilizaram no local e posteriormente a transportaram para uma unidade hospitalar.

O comando local da Polícia Marítima de Porto do Douro tomou conta da ocorrência.