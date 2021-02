Petição para apoio a bares e discotecas discutida no Parlamento

Alfredo Teixeira Hoje às 15:05 Facebook

A petição criada pela Associação de Bares da Zona Histórica do Porto destinada a criar um apoio financeiro do Estado para salvar empresas e trabalhadores do setor e que reuniu quase seis mil assinaturas vai ser discutida no Parlamento.

Datada de 2 de dezembro de 2020, a petição deu entrada na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação no dia 29 de janeiro. Os peticionários pedem um "apoio financeiro público, devido à cessação temporária da atividade motivada pelo surto pandémico covid-19, destinado às empresas e empresários de bares, de outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e dos estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança".

No texto enviado à Assembleia da República são abordados os motivos, recordam-se as "cessações e perdas de posto de trabalho diretos e indiretos", sendo importante o "apoio financeiro, de forma análoga do já foi feito para outras a atividades, a conceder sobre a forma de subvenção não reembolsável".

O documento será apreciado pela Comissão, havendo depois lugar a um debate e votação do relatório final, antes do envio do mesmo ao Governo.