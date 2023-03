Piscina Eng.º Armando Pimentel reabre amanhã após obras estruturais

JN Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A piscina municipal Eng.º Armando Pimentel, no Porto, reabre nesta terça-feira, às 9.30 horas. Foi alvo de obras estruturais, com vista à melhoria da eficiência energética e ambiental.

De acordo com um comunicado enviado à Imprensa, as obras "centraram-se, essencialmente, na revisão das instalações técnicas, no reforço das coberturas, na renovação das fachadas, na reparação e substituição de vidros e caixilharias, nas zonas danificadas nos pavimentos interiores e exteriores e colocação de guardas nas zonas dos percursos pedonais". Em paralelo, foi "acrescentado um novo balneário e ampliado o ginásio multiusos", refere a nota.

Entre as 9.30 e as 19.30 horas desta terça-feira, o equipamento localizado na Pasteleira vai acolher uma série de atividades para utentes de várias idades, incluindo batismos de mergulho, com a colaboração do Regimento dos Sapadores Bombeiros.

PUB

Entre quarta-feira e o final de março, a piscina estará aberta apenas para utilização livre e as atividades regulares começam a 1 de abril. A Câmara informa ainda que as inscrições e renovações para as aulas de natação e para o programa "No Porto a vida é longa" decorrem também entre quarta-feira e o fim de março.

Com um custo de dois milhões de euros, as obras de requalificação da piscina Eng.º Armando Pimentel estão incluídas "num investimento municipal que permitiu a conservação, a recuperação, a modernização e a melhoria das condições de nove infraestruturas desportivas", segundo Catarina Araújo, vereadora com o pelouro do Desporto e Juventude.

A responsável acrescenta que o renovado equipamento "fará a diferença localmente, na prossecução dos valores associados ao desporto como elemento transversal na promoção da qualidade de vida, da integração e da inclusão social".