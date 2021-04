Piscina municipal na Pasteleira só reabre no próximo ano

Miguel Amorim Hoje às 07:46 Facebook

Câmara do Porto vai fazer obras para corrigir problemas no tanque de mergulho. Balneários serão renovados.

A Piscina Municipal Eng. Armando Pimentel, na Pasteleira, no Porto, está fechada e só reabrirá no próximo ano. Vai entrar em obras. "Está em muito mau estado. Há um parecer da Proteção Civil. Tem problemas estruturais", explicou o autarca Rui Moreira, na reunião de Câmara, para fundamentar o investimento superior a um milhão de euros na reabilitação.

"Fomos confrontados com um conjunto de situações, muitas delas de natureza estrutural, que nos obrigam a uma intervenção profunda e prolongada no tempo neste equipamento municipal. Por consequência, por questões de segurança, determinámos o seu encerramento", esclareceu.

"O fecho foi recomendado pela Proteção Civil, na sequência de um conjunto de problemas que foram detetados ao nível do tanque do mergulho e do abatimento do piso exterior", acrescentou, mais em detalhe.

A intervenção "visa não só a reabilitação geral do edifício, mas também um conjunto de melhorias do layout existente e designadamente na ampliação dos espaços. Todos os balneários serão revistos, todo o revestimento interior será substituído e o ginásio vai ser ampliado, permitindo a prática de mais e novas modalidade", garantiu o presidente da Autarquia.

empreitada em maio

O início dos trabalhos poderá acontecer em breve. Neste momento, "o projeto de execução está em fase de conclusão e prevê-se que a abertura do procedimento para a contratação da empreitada seja já lançado durante o próximo mês de maio, iniciando-se os trabalhos ainda durante este ano".

Segundo o calendário, "o previsto é que a empreitada esteja concluída no início do 2.º trimestre de 2022".

É ressalvado que os outros equipamentos do género existentes na cidade estão a funcionar. "As piscinas municipais, com exceção da Eng. Armando Pimentel, reabriram logo que tal foi possível, cumprindo com todas as indicações de segurança definidas pela Direção-Geral da Saúde".