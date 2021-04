Piscina na Pasteleira no Porto só reabre em 2022

Miguel Amorim Hoje às 13:32 Facebook

O autarca Rui Moreira afirmou, esta segunda-feira, que a piscina Engenheiro Armando Pimentel, na Pasteleira, no Porto, vai entrar em obras em maio "devido a problemas estruturais" e só reabrirá no segundo trimestre de 2022.

"Há um parecer da Proteção Civil. Está em muito mau estado"; explicou, para justificar o fecho do equipamento, ​​​​​​​que será reabilitado.

Na reunião de Câmara foi também revelado que a antiga escola EB1 José Gomes Ferreira, na Travessa dos Campos, dará lugar ao "Campus Paulo Cunha e Silva".

O espaço, cujas obras de requalificação estão na fase final, acolherá residências artísticas e técnicas, entre outras. Terá quatro estúdios e outras valências.

Relativamente à futura ponte entre as cidades do Porto e de Gaia, para a linha de metro entre Campo Alegre e Santo Ovídio, com passagem pelas Devesas, Rui Moreira adiantou que a Câmara do Porto designou o arquiteto Eduardo Souto Moura para integrar o júri para o concurso de ideias.

Tiago Braga, presidente da empresa Metro e que fez uma apresentação esta segunda-feira na Câmara do Porto, antes da Ordem do Dia, disse que têm existido contatos e que há interesse dos "melhores gabinetes mundiais" em participar no concurso da futura travessia.