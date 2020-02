Pizarro diz que obra da Pediatria é "profundamente necessária"

Marisa Silva Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Pizarro, eurodeputado socialista, visitou na manhã desta quarta-feira, o estaleiro da obra de construção da nova ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto.

Quatro meses após o arranque da empreitada, no edifício da antiga Pediatria, os tijolos já separam as futuras divisões da nova ala e permitem vislumbrar o tamanho dos quartos. Há duplos e individuais. Todos com casa de banho privada. Nas instalações que albergavam o Serviço de Imunohemoterapia já só resta cascalho. Em breve, concluídas as demolições, avança a fase de fundações.

"É um projeto muito importante e a obra de maior dimensão do Serviço Nacional de Saúde em curso no país, uma obra profundamente necessária. Já basta o sofrimento de uma criança estar doente, ao menos sejamos capazes de a tratar com conforto e com as condições que merece", disse Manuel Pizarro, considerando que, apesar do atraso no arranque dos trabalhos, "a obra corresponde melhor às necessidades do século XXI do que o projeto anterior".

A construção, iniciada em outubro pela construtora Casais, tem um custo de 26,7 milhões de euros e deverá estar concluída em 2021. O novo edifício terá cinco pisos e capacidade para 98 camas. Há muito reclamada por profissionais e doentes, a pediatria vai albergar seis especialidades: neonatologia, medicina intensiva, oncologia, cardiologia, cirurgia e a primeira unidade de queimados pediátricos do Norte.