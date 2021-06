Pó das obras assentou mas ainda falta ar aos comerciantes da Fernão de Magalhães

Maria Cláudia Monteiro Hoje às 15:47 Facebook

Câmara do Porto vota segunda tranche para compensações aos lojistas da Avenida Fernão de Magalhães. Medida é ansiada, mas há desconfiança entre os que sobreviveram à intervenção

Os comerciantes da Avenida Fernão de Magalhães, no Porto, não dão como certas as indemnizações que a Câmara do Porto anunciou. Dizem que preferem esperar para ver. Quase três anos de perdas minguaram-lhes a crença. Primeiro, foram as obras que esventraram a rua, taparam as montras e encheram o ar de pó; depois, o confinamento que esvaziou os passeios de gente.



"Esta faturação não me dá esperança para continuar", diz, desalentado, Nelson Manuel, dono do restaurante "Manuel Alves". Abriu portas na avenida Fernão de Magalhães há 49 anos, naquele mesmo prédio e numa avenida que lembra mais iluminada e alegre. "Agora, não tem nada de convidativo. É só uma passagem", lamenta.

Sente o peso das contas que lhe vão esvaziando a almofada, valioso ensinamento do pai. Os quinhentos e tal euros de luz, os mil de gás, os salários de nove funcionários, as compras para o restaurante: "A almofada tem um limite". Enquanto não o atingir, o "Manuel Alves" fará jus à comida que lhe deu fama: "cabritinho pequeno de antigamente; bom cozido e bom bacalhau".

Nelson Manuel espera que apoio da câmara chegue a tempo para salvar o negócio de uma vida Foto: Rui Oliveira / Global Imagens

Esta segunda-feira, o Executivo da Câmara do Porto vota a segunda tranche de indemnizações no valor 278 mil euros, a distribuir por 23 comerciantes da Fernão de Magalhães, a título de compensação pelos prejuízos causados pelas obras, iniciadas em setembro de 2018. Os pagamentos a outros 22 lojistas foram aprovados antes. No total, o apoio municipal chega quase a 600 mil euros.

"Um abre e fecha"

José Fernandes diz que só acredita quando o dinheiro da indemnização entrar Foto: Rui Oliveira / Global Imagens

Mais abaixo na avenida, José Fernandes, do talho Miranda, alinha pela mesma cautela: "Só acredito quando o dinheiro vier". Fala do que lhe desagrada da obra que atrasou as contas, enquanto vai atendendo as freguesas da vizinhança: os passeios largos "só para os turistas", a falta de estacionamento que atira a clientela para outro lado. "Estou aqui desde 2006 e esta é a segunda alteração de raiz à avenida. E desta vez, foi um abre e fecha aqui à porta", diz, sobre as obras apontadas para estar concluídas no terceiro trimestre deste ano.



José Oliveira, da loja de eletrodomésticos "Nova Ferreira", toma o anúncio da câmara como promessa, dessas que o vento leva. São meses de queixas e de ressentimentos de que foi lesado sem nunca ter sido ouvido. "Alteraram a avenida sem nos ouvir... E agora, para baixo só passam autocarros, os passeios têm quatro metros quase que parece Santa Catarina e temos de andar às voltas para chegar aqui", enumera.

Silvana Cerqueira, da casa de miudezas "Silvana" que esteve "mais de um ano bloqueada pelas obras", não compreende "tanto passeio, quando aqui não há turismo".

Silvana Cerqueira escreveu com outros comerciantes à câmara a pedir mais estacionamento na avenida Foto: Rui Oliveira / Global Imagens

Semáforos voltam o ao lugar

De acordo com a Câmara do Porto, será colocada "sinalização luminosa de modo a garantir o funcionamento da avenida e transversais em condições de segurança, nomeadamente os semáforos na intersecção da Avenida Fernão de Magalhães com a Rua de Aires Ornelas, e também na Rua de Joaquim Urbano".

A Autarquia está a fazer um inquérito com o objetivo de conhecer os padrões de mobilidade dos residentes e utilizadores de transportes públicos na envolvente da Avenida de Fernão Magalhães, no âmbito do estudo da oferta de transporte público. Pretende-se dotar a avenida com uma frequência de autocarros e linhas que sejam as que dão resposta à procura.