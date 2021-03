Polícia Marítima reforça patrulhas no Porto e Matosinhos 

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

A Polícia Marítima vai reforçar até ao fim de semana o patrulhamento nas praias, paredões e calçadões do Porto e Matosinhos.

"Há muita gente na praia, quer no Porto, quer em Matosinhos, quer em Leça da Palmeira e a Polícia Marítima, em cooperação com a Polícia Municipal do Porto, para a área do Porto, e com a Polícia Municipal de Matosinhos, está no local a sensibilizar as pessoas, informando-as que não podem estar com a toalha", disse hoje à Lusa o comandante da capitania do Porto, Rui Santos Amaral.

Sob a ação em curso hoje nas praias referidas, Rui Santos Amaral sublinhou que a "orientação primeira é a sensibilização das pessoas". "Admito que as pessoas façam alguma confusão entre o que está permitido pelo plano de desconfinamento e o que não foi excecionado", disse o responsável da capitania, vincando, contudo, que os "casos de desobediência deliberada ou outro caso mais grave serão, obviamente, objeto de autuação".

Com a temperatura no Porto a atingir hoje os 29 graus e o cenário de veraneantes a poder repetir-se nos próximos dias, Rui Santos Amaral alertou que até ao fim de semana haverá "um reforço da Polícia Marítima no domínio público marítimo, nomeadamente nas praias, paredões e calçadões".

"O que hoje aconteceu deve-se ao facto de estar uma temperatura de verão e as pessoas aproveitaram, mas contem com um reforço do patrulhamento até domingo", acrescentou.