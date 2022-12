Polícia Municipal do Porto começa a multar trotinetas

Primeira fiscalização acaba com 48 veículos removidos da via pública, incluindo uma bicicleta elétrica. Coimas variam entre os 30 e os 88 euros.

A Polícia Municipal do Porto começou, na segunda-feira, a fiscalizar e a multar as trotinetas e bicicletas elétricas mal estacionadas pela cidade. Desde 2020 que o número deste tipo de veículos tem aumentado de forma exponencial - atualmente são já 2300 -, o que tem feito subir, também, "as infrações e os problemas". O desabafo é de Afonso Sousa, diretor do departamento de operações da Polícia Municipal. As multas oscilam entre os 30 e os 88 euros, mas só nos casos em que o condutor é apanhado em flagrante a transgredir é que paga a multa. Em todas as outras situações, as coimas são imputadas aos operadores.

Ontem, numa fiscalização que passou por alguns dos principais pontos de recolha espalhados pela cidade (no total há 220), a Polícia Municipal rebocou 47 trotinetas e uma bicicleta elétrica.