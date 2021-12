Polícia Municipal levanta acampamento de toxicodependentes junto a Serralves

Alfredo Teixeira Hoje às 13:01 Facebook

Na "Viela dos Mortos", como é conhecido o local onde será criada a primeira Sala de Chuto do Porto, foram retiradas cinco toneladas de detritos.

A Polícia Municipal do Porto e os serviços de de limpeza e de higiene urbana realizaram esta manhã de sexta-feira uma operação na designada "Viela dos Mortos"', um acampamento onde vivem dezenas de toxicodependentes, encostado ao muro do Parque de Serralves.

De acordo com o comandante da Polícia Municipal do Porto, tratou-se de uma "ação de desocupação do acampamento ilegal para se proceder à limpeza do espaço". António Leitão da Silva diz que foram recolhidas cinco toneladas de detritos. "Muitos são acumuladores, fazem do local uma casa de banho a céu aberto, produzem lixo e tudo isso acaba por ser uma preocupação em termos de saúde pública", afirmou o responsável ao JN. Ao final da manhã, alguns toxicodependentes já tinham voltado à viela em terra batida.

Recorde-se que será aqui que ficará instalada a primeira sala de consumo assistido da cidade. Na reunião do executivo da passada segunda-feira, a vereadora dos Transportes e Ação Social, Cristina Pimentel, explicou após ser interpelada pelo vereador eleito pelo Bloco de Esquerda, Sérgio Aires, que a audiência prévia ao vencedor do programa para a criação da sala de consumo vigiado terminaria na terça-feira e que "em breve" será revelada a decisão do júri.

"Contamos muito em breve revelar a decisão do júri", disse a vereadora, acrescentando estar também em curso a aquisição da estrutura que ficará na parte inferior da 'Viela dos Mortos'. Esta estrutura do Programa para a Criação de Respostas de Consumo Vigiado no Porto vai funcionar dez horas por dia, sete dias por semana, em horário proposto e validado pela entidade gestora à Comissão de Implementação, Acompanhamento e Avaliação.

A equipa de atendimento será composta por profissionais em permanência, tais como enfermeiros (dois), técnicos psicossociais (um), educadores de pares (um) e reforçada com profissionais a tempo parcial nomeadamente por um psicólogo (sete horas/semana), um assistente Social (sete horas/semana) e um médico (quatro horas/semana).

A execução do programa terá a duração de um ano, a título experimental, a que se seguirá uma segunda fase, com a duração de dois anos, caso a avaliação da fase experimental seja favorável. A autarquia financia o programa com 270 mil euros, pelo período de um ano, a título experimental.