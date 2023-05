Polícia regula cruzamento sem semáforos no centro do Porto

Três polícias estão esta terça-feira a orientar o trânsito no cruzamento das ruas Sá da Bandeira com Fernandes Tomás, no centro do Porto.

Com os semáforos desligados, o trânsito tem estado a circular de forma condicionada, com a Polícia a regular passagem de carros e peões nesta zona da Baixa da cidade, com muita afluência de gente.

Contactada a Câmara do Porto, fonte da Autarquia referiu que se trata de "uma operação planeada para substituição do controlador de tráfego", equipamento que gere os tempos dos semáforos.

A mesma fonte adiantou que a situação deverá estar resolvida ainda esta terça-feira, por volta das 16 horas.