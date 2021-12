Policiamento vai ser reforçado junto às faculdades do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 07:37 Facebook

A PSP vai reforçar o policiamento junto às faculdades do Porto, na sequência das denúncias de insegurança junto ao Polo do Campo Alegre, que se estendem ao da Asprela, na zona do Hospital S. João.

As direções das três faculdades do Polo Universitário do Campo Alegre - Arquitetura, Ciências e Letras - reuniram-se quinta-feira com a PSP, dando conta do ambiente de furtos e roubos violentos na zona dos parques de estacionamento que servem os estabelecimentos de ensino, mal iluminados e onde circulam poucas pessoas, sobretudo assim que anoitece. Uma aluna de Arquitetura foi mesmo vítima de tentativa de violação. O clima de insegurança também se vive na Asprela, em Paranhos.

"À noite, toda a envolvente à faculdade é sombria e eu evito ficar aqui até essas horas. Acho bem que a polícia passe mais vezes até porque a presença dos agentes tem sempre um efeito dissuasor", considera Constância Sousa, aluna de Arquitetura. O parque de estacionamento em causa fica mesmo em frente à esplanada do bar, numa zona vedada, com câmaras de videovigilância, em terra batida e cheia de vegetação.