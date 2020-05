Polícias municipais vão fiscalizar os autocarros da STCP

Ana Sofia Rocha Hoje às 15:26, atualizado às 15:49 Facebook

A STCP vai reforçar, a partir de segunda-feira, a oferta, com um aumento superior a 95% no serviço nos dias úteis. Para evitar a sobrelotação dos autocarros ou o incumprimento das regras, incluindo o uso obrigatório de máscaras, irá ser montada uma operação de fiscalização que contará com as polícias municipais de cada concelho onde a STCP opera.

Também a Empresa do Metro anunciou um reforço do serviço a partir de segunda-feira, quando voltam a ser obrigatórias as validações nos transportes públicos.

Em comunicado, a STCP esclareceu que acordou com as autarquias dos municípios onde atua - Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto e Valongo - uma "operação de cooperação na manutenção de ordem pública, através das polícias municipais, para evitar a sobrelotação dos autocarros ou o não cumprimento, por parte dos passageiros, das regras".

A entrada nos autocarros também voltará a ser feita pela porta frente, uma vez que será obrigatório validar os títulos de transporte. Assim, esclarece a STCP, os motoristas passarão a dispor de viseira, máscara e gel desinfetante, para reduzir a exposição dos profissionais e clientes a possíveis situações de contágio.

Venda a dinheiro certo

Já a zona de segurança do motorista irá manter-se em vigor. "Os lugares mais próximos do motorista também não poderão ser utilizados e estarão devidamente assinalados".

A venda de bilhetes a bordo volta a estar ativa, mas apenas poderá ser feita a compra a dinheiro e com valores certos, não havendo lugar a trocos, acrescenta a empresa. Cada bilhete adquirido a bordo tem o custo de dois euros.

A oferta dos autocarros foi reforçada significativamente, "passando a vigorar, até agosto, o denominado horário "Férias Escolares", e retoma a oferta total dos horários de sábados, domingos e feriados". Das 70 linhas de autocarro da STCP, 33 voltam já ao horário normal e apenas 37 adotam o horário de "Férias Escolares". A STCP e a Metro manterão as ações de higienização ao longo do dia.

Pormenores

Fiscalização

Entre hoje e domingo, os transportes podem ser alvo de fiscalização, pelo que serão necessários os documentos que comprovem a razão da sua deslocação entre concelhos.

Elétrico suspenso

O serviço do carro elétrico manter-se-á suspenso, visto assumir uma vertente essencialmente turística. O Museu do Carro Eléctrico continuará fechado até novas orientações.