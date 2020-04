Politécnico do Porto vai fazer testes em dois agrupamentos de centros de saúde

JN/Agências Hoje às 11:44 Facebook

O Instituto Politécnico do Porto vai, a partir de maio, associar-se a dois agrupamentos de centros de saúde da zona Norte e começar a fazer testes de diagnóstico à Covid-19, prevendo fazer 160 por dia.

"Achamos que poderia ser útil colocar os nossos equipamentos, assim como recursos humanos e técnicos, a contribuir para ajudar o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", afirmou esta sexta-feira, em declarações à Lusa, Ruben Fernandes, investigador da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto.

Os dois projetos, desenvolvidos no âmbito da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 'RESEARCH 4 COVID-19', envolvem um núcleo de 14 profissionais de saúde ligados ao ensino, investigação e prática clínica do Politécnico do Porto e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

Além deste núcleo, os projetos, intitulados 'IPP4AFA', incluem os Agrupamentos de Centro de Saúde Entre Douro e Vouga I - Santa Maria da Feira/Arouca e do Tâmega II - Vale do Sousa Sul.

"Surgiu a possibilidade de contribuirmos para um elo geográfico mais excêntrico aos grandes centros. Os dois ACES abrangem cinco municípios - Santa Maria da Feira, Arouca, Penafiel, Castelo de Paiva e Paredes - e somados os utentes dá uma população superior a 235 mil pessoas", referiu o investigador.

Nesse sentido, o Politécnico do Porto prevê, a partir de 15 de maio, começar a fazer os testes de diagnóstico à Covid-19 a utentes que "não são considerados prioritários".

"Vamos contribuir sobretudo para as unidades de saúde primárias e sempre que o médico achar que o seu utente não está dentro dos critérios usados para as prioridades, mas que beneficiaria em fazer o teste", explicou.

Segundo Ruben Fernandes, a equipa prevê conseguir fazer 160 testes por dia, sendo que a colheita é feita pelos dois agrupamentos de centros de saúde e, posteriormente, entregue aos investigadores que vão fazer o diagnóstico no Portic - Porto Research, Technology & Innovation Center, no Porto.

Paralelamente, os investigadores pretendem também "testar os anticorpos", sendo que este teste apenas vai ser dirigido aos profissionais de saúde que nele quiserem participar.

"Estamos a acompanhar o desenvolvimento científico ao nível da imunidade, mas o facto é que já temos as ferramentas técnicas para fazermos o diagnóstico serológico e vamos só tentar fazer aos profissionais de saúde que queiram, tendo sempre a noção de que os anticorpos não querem dizer que a pessoa está imune ao vírus", concluiu.

Com um financiamento de 30 mil euros (cada um), estes são dois dos 66 projetos apoiados pela linha de financiamento 'RESEARCH 4 COVID-19', que visa responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde.

Portugal contabiliza 820 mortos associados à Covid-19 em 22.353 casos confirmados de infeção, segundo o boletim de quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.