Ponte da Arrábida condicionada no fim de semana

O trânsito na Ponte da Arrábida, entre Porto e Gaia, vai estar condicionado entre as 9 e as 18 horas de sábado e domingo, devido a uma inspeção à travessia a realizar pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

"Para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, será necessário suprimir a via da direita de cada sentido entre as 9 e as 18 horas. No sábado, dia 3, será no sentido Sul/Norte e no domingo, dia 4, no sentido oposto. Os trabalhos serão acompanhados pelas autoridades policiais competentes (GNR/PSP)", informa a Infraestruturas de Portugal, responsável pela ponte.

A intervenção faz parte das inspeções programadas à ponte.