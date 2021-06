Ponte de Luís I sem carros no primeiro semestre de 2025

Hugo Silva Hoje às 09:12 Facebook

Nova travessia entre Porto e Gaia fica pronta nessa altura, libertando tabuleiro inferior da pressão rodoviária atual.

A ponte de Luís I, que une Porto e Gaia, deverá ficar sem circulação de carros no segundo semestre de 2025. É nessa altura que ficará pronta a nova ponte D. António Francisco dos Santos, que vai ligar os dois concelhos entre a zona de Quebrantões (Gaia) e de Campanhã (Porto), e para onde será desviado o trânsito, incluindo os transportes públicos. O concurso para a conceção e construção da travessia que homenageia o falecido bispo do Porto foi lançado ontem, com um preço base de 38,5 milhões de euros, investimento partilhado pelas duas câmaras.

Quando estiver pronta a nova ponte, de acordo com o que já tinha sido anunciado pelos municípios, o tabuleiro inferior da Luís I vai ficar para peões e modos suaves de transporte, além de veículos de emergência. Há mais de 15 anos que o tabuleiro superior também já não tem carros, sendo usada pelo metro (linha Amarela).