Ponte de Luís I vai entrar finalmente em obras em outubro

Adriana Castro Hoje às 09:07

Intervenção de 3,25 milhões de euros dura um ano. Infraestruturas de Portugal só conseguiu adjudicar empreitada ao segundo concurso público.

Estão adjudicadas as tão esperadas obras de reparação do tabuleiro inferior da Ponte de Luís I. A empreitada, que custará 3,25 milhões de euros, já recebeu luz verde do Tribunal de Contas e deverá arrancar no início do último trimestre deste ano. Ou seja, a partir de outubro. Pelo menos é essa a expectativa da Infraestruturas de Portugal.

Será a empresa Casais a responsável pelos trabalhos, que se deverão prolongar durante um ano. Falta assinar o contrato de consignação da obra.