Ponte do TGV no Porto deverá ter tabuleiro para automóveis

Porto, Gaia e IP negoceiam atravessamento do rio Douro com dupla função, o que fará com que a travessia D. António Francisco dos Santos não seja feita. Ligação terá o nome do bispo.

Em vez de duas novas pontes no rio Douro a jusante da travessia do Freixo, teremos apenas uma com dois tabuleiros: um para o comboio de alta velocidade e outro rodoviário. A solução, que está a ser negociada entre as câmaras de Gaia e do Porto e a Infraestruturas de Portugal (IP), permitirá que, em vez de construir a travessia para o TGV e a Ponte D. António Francisco dos Santos a poucos metros de distância uma da outra, passe a existir só uma ligação com uma dupla função, à semelhança do que sucede com a Ponte de Luís I (metro no tabuleiro superior e trânsito automóvel no tabuleiro inferior).