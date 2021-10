Ponte Luís I com acesso para peões em andaime

Marta Neves Hoje às 12:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Tabuleiro inferior fecha na quinta-feira para obras. Travessia entre Porto e Gaia ficará preparada para receber elétricos e veículos até 60 toneladas.

A circulação pedonal no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que encerra ao trânsito a partir da meia-noite de quinta-feira e durante um ano, será feita através de dois corredores alternados, numa estrutura montada num andaime. Com as obras de reabilitação, a travessia fica preparada para poder vir a receber elétricos, como chegou a ser previsto pelas câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia.

No que diz respeito à circulação pedonal durante as obras, segundo explicou ao JN Pedro Carvalho, engenheiro responsável pela empreitada a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP), "vai ser criado um cavalete especial para trabalhar por baixo da ponte e, no fundo, esta estrutura vai ser montada no andaime, a um nível ligeiramente superior ao atual tabuleiro para o poder substituir". Também será possível passar com bicicletas e trotinetas, mas apenas à mão.