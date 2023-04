Ponte Luís I reabriu, mas carros, autocarros turísticos e TVDE estão proibidos de passar

O tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre Porto e Gaia, já reabriu, mas apenas para veículos prioritários, transportes públicos e velocípedes. Vários condutores estão a ser surpreendidos, uma vez que quando foi anunciada a reabertura da travessia, nunca foi dito que haveria restrições ao trânsito normal. A circulação também está vedada a autocarros turísticos e a veículos TVDE, explica a Câmara do Porto, que entretanto emitiu um comunicado.

O tabuleiro inferior da ponte reabriu ao trânsito nesta sexta-feira, após mais de um ano de obras. A travessia encontrava-se em avançado estado de degradação, o que também contribuiu para o atraso da conclusão dos trabalhos. A empreitada esteve a cargo da Infraestruturas de Portugal, empresa pública responsável pela travessia.

"Para além dos peões, o tabuleiro é, a partir de agora, apenas utilizado por transporte público e velocípedes. É ainda permitida a circulação a táxis, estando a passagem interdita a transportes turísticos, hop-on hop-off e TVDE", explica a Câmara do Porto.

"Esta intervenção teve como objetivo a reabilitação e reforço do referido tabuleiro, tendo-se reparado um conjunto de anomalias identificadas e outras que foram sendo conhecidas, no âmbito dos trabalhos de decapagem geral da pintura e corrosão existentes. Para além da reparação das anomalias referidas, a maioria das quais relacionada com corrosão superficial de elementos metálicos, foi necessária proceder à substituição pontual de rebites, retificação de chapas deformadas, manutenção dos aparelhos de apoio, substituição das juntas de dilatação, reparação das portas de acesso aos encontros e reabilitação dos serviços afetados", pormenorizou a Autarquia.

"A intervenção no tabuleiro inferior teve ainda em vista a redução das vibrações induzidas pela passagem de grandes grupos de peões durante eventos festivos ou desportivos, controlando-se as vibrações horizontais à custa do aumento da rigidez e aumento da massa do tabuleiro", acrescentou.