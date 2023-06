Ponte Luís I volta a receber fogo de artifício na noite de S. João

João Nogueira Hoje às 16:18 Facebook

Depois de ter fechado para obras, o fogo de artifício da noite de São João volta a ser lançado a partir da ponte Luís I. Contudo, apenas a partir do tabuleiro superior.

A informação chega depois de, na apresentação do programa da festa de S. João deste ano, a Autarquia ainda estar a analisar se o espetáculo de pirotecnia ia incluir a travessia.

O investimento volta a ser conjunto dos Município do Porto e Gaia, que acordaram que o fogo de artifício vai acontecer apenas a partir do tabuleiro superior da ponte.

Segundo comunicado da Câmara do Porto, "não serão colocadas [no tabuleiro inferior] quaisquer estruturas de iluminação e fogo, de forma a facilitar a abertura e circulação de pessoas antes e depois do espetáculo pirotécnico".

A ponte D. Luís I reabriu em abril deste ano e estava encerrada para obras de requalificação desde outubro de 2021. Este ano, volta a ser possível a circulação pedonal e a ligação entre as duas margens ribeirinhas durante a noite.

A ponte vai encerrar à circulação pedonal a partir das 23 horas e até à 1.30 horas do dia 24, em ambos os tabuleiros da travessia.

O metro deixa de circular na ponte a partir das 22.30 horas. Entre as 23.30 e as 3 horas, a circulação vai acontecer até e a partir à estação de S. Bento. O mesmo na margem de Gaia, entre a estação General Torres e Santo Ovídio.

Nas proximidades da ponte, vão estar fixados ecrãs dinâmicos de informação para permitir um controlo e direcionamento mais apurado do público, à semelhança do ano passado.