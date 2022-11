Ponte Maria Pia sem uso há mais de três décadas

Travessia entre Porto e Gaia projetada por Gustave Eiffel faz hoje 145 anos mas continuam a faltar ideias e projetos para a sua condigna reutilização.

Construída há 145 anos e sem utilização há 31, a Ponte de Maria Pia, entre Porto e Gaia, continua sem qualquer serventia e sem qualquer projeto com vista à sua reutilização. A Infraestruturas de Portugal (IP) e as câmaras do Porto e Gaia por mais do que uma vez já se reuniram para encontrarem uma solução que tarda em aparecer, estando o monumento nacional, projetado por Gustave Eiffel, e numa altura em que se avançam com novas travessias a unir as duas margens do Douro, "completamente esquecido".

Foi no dia 4 de novembro de 1877 que Porto e Gaia ficaram unidas pela primeira travessia que entrava ao serviço dos caminhos de ferro. "Apesar da Torre dos Clérigos sobressair na paisagem da cidade, a Ponte de Maria Pia é o monumento mais icónico que temos porque é a primeira obra do Eiffel de aproveitamento do ferro. Só depois surgiram a ponte gémea em Garabit e a torre de Paris. Podemos dizer que esta ponte é a mãe da Torre Eiffel", considera José Manuel Pavão, presidente da Liga de Amigos da Ponte Maria Pia, criada há 24 anos com o intuito da preservação e reutilização da centenária travessia.