População do Porto está a aumentar, diz Rui Moreira

Alfredo Teixeira Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara do Porto acredita que "os cinco grandes eixos" definidos na atual revisão do Plano Diretor Municipal vão trazer novos habitantes para a cidade. Rui Moreira contesta as previsões de recentes estudos e diz que, no final desta década, o Porto poderá ter entre 240 a 250 mil habitantes.

O autarca falava esta terça-feira de manhã na oitava edição da Semana da Reabilitação Urbana, organizada pela Vida Imobiliária e que, entre hoje e quinta-feira, debaterá o mercado imobiliário e os setores da construção e da reabilitação e o impacto da atual crise provocada pela pandemia.

Rui Moreira cita os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) e diz não acreditar em estudos com base na mobilidade como o apresentado recentemente pela empresa Metro do Porto que aponta para uma perda de população nos próximos anos. "Os dados oficiais do INE mostram que a cidade tem vindo a aumentar e a rejuvenescer a população", afirmou.

O presidente da autarquia portuense aproveitou para destacar a aposta no "resgate do espaço público e nos meios suaves" de transporte e os cinco eixos do novo PDM: ambiente, habitação, mobilidade, património e ecologia.