Por baixo da Rua das Flores, nasce uma obra "para 100 anos"

Túnel hidráulico para desviar rio da Vila, no Porto, terá 536 metros e fica pronto em setembro. Trabalhos avançam no Largo de S. Domingos e na Praça da Liberdade.

Luz ao fundo do túnel ainda não há. Só quando o (novo) caminho do rio da Vila estiver pronto. Parte desse ribeiro, que nasce no centro do Porto e desagua no Douro, está a ser desviado por um túnel hidráulico com uma extensão total de 536 metros. A infraestrutura está em construção pela Metro do Porto e viabilizará a obra da Linha Rosa, nomeadamente a da estação da Liberdade/S. Bento, que intercetava o rio. A estação nascerá, agora, por cima do túnel, que estará pronto em setembro.

Os dois extremos do canal, com cerca de seis metros de diâmetro, já estão abertos e à entrada, Santa Bárbara, a padroeira dos mineiros, dá as boas-vindas: no centro da Praça da Liberdade e no Largo de S. Domingos. É neste último ponto onde os trabalhos de uma obra que ficará "para mais de 100 anos" estão mais avançados. Ali, a empreitada começou a 13 de junho e essa parte do túnel conta já com uma extensão que ronda os 160 metros, acompanhando o subsolo da Rua das Flores, a 17 metros de profundidade.