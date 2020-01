Porcos andam à solta em bairro no Porto

JN Hoje às 16:09 Facebook

Quatro porcos andam à solta no Bairro do Monte da Bela, em Campanhã, no Porto. São uma visita diária e os habitantes já estão acostumados à sua passagem, não obstante tratar-se de um meio urbano e da presença dos suínos ser caraterística dos meios rurais.

No aglomerado do bairro portuense, constituído por sete blocos, os porcos passeiam-se livremente, sobretudo pelos espaços verdes, sem que ninguém os incomode.

Tratam-se de animais que estão a ser criados por um vizinho do Bairro do Monte da Bela, num terreno cujo muro caiu. O proprietário exige que seja a Junta de Freguesia de Campanhã a tratar da reparação e enquanto não é feita a obra os suínos passam facilmente a vedação e andam no espaço público.