Porto: 500 anos de uma rua feita para nobres e comerciantes

Assinala-se neste ano meio milénio da Rua das Flores, no Porto. Nasceu em 1521, em terrenos do bispo. Brasões de famílias nobres nas fachadas. Turismo fez renascer artéria que já foi a mais importante da cidade.

Recebeu, há 500 anos, o nome de "Rua de Santa Catarina das Flores". Rasgada em terrenos do bispo e do cabido do Porto para receber figuras da alta burguesia, foram as ourivesarias que, séculos depois, se tornaram as verdadeiras protagonistas da atual Rua das Flores. Chegaram a ser 40 as lojas apinhadas de relojoaria a ocupar os passeios com vitrinas cintilantes. Ficavam umas a seguir às outras e todas pela mão direita, para quem entra pela Estação de S. Bento. O fenómeno, justificam os comerciantes, deve-se à luz do sol, que ali favorecia as montras. A artéria, que celebra este ano o seu 500.º aniversário, chegou a ser conhecida como a rua do ouro.

Pelo início dos anos 70 do século passado, o brilho dissipou-se, a rua entrou em decadência e alguns dos edifícios reduziram-se a ruínas. Graças ao enorme fluxo turístico, que chamou de novo o interesse imobiliário, aquela que foi outrora "a artéria principal" do Porto, renasceu.