Porto abre candidaturas para escolher entidade gestora da sala de chuto

Foi aprovada por unanimidade, esta manhã de segunda-feira, pelo Executivo da Câmara do Porto, a abertura das candidaturas para selecionar a entidade gestora sem fins lucrativos que irá gerir a primeira sala de chuto do concelho.

O espaço, que deverá começar a funcionar a partir de setembro, na chamada Viela dos Mortos, junto ao muro do Parque de Serralves, será financiado a 100%, no primeiro ano, pela Câmara do Porto. A verba será de 650 mil euros: 400 mil para custear a parte física (contentor de 90 metros quadrados e equipamentos), mais 250 mil para a logística de apoio aos toxicodependentes.

A proposta foi aprovada com a abstenção do vereador do PSD, Álvaro Almeida, considerando que esta "é uma ação de saúde pública", e cuja responsabilidade "é do Estado Central", assegurando não estar contra a solução operacional, mas sim com o seu modelo de financiamento.

No centro do debate esteve, precisamente, a questão da descentralização. Para a vereadora Maria João Castro, do PS, "é preciso muito mais". "Só as salas de consumo assistido não conseguem combater este problema tão complexo", afirmou. O espaço terá capacidade para 10 postos de consumo assistido de fumos e injetáveis.

Também para Ilda Figueiredo, vereadora da CDU, "há medidas nacionais que têm de ser tomadas em torno deste tema". "A posição da CDU é que estas medidas deveriam ser tomadas de fundo e não fossem necessárias estas salas. Vai minorar algumas coisas e ajudar algumas pessoas", observou.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, respondeu que, em matéria de saúde, "não há nenhuma descentralização". "Acredito que esta é uma resposta importante, quer para as pessoas vão utilizar este serviço quer para as pessoas que vivem nas redondezas", referiu o autarca.