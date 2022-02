Porto acolhe Academia Europeia da Inovação até 2026

JN Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 500 estudantes são esperados na cidade já este ano, entre julho e agosto, nas faculdades de Economia e Engenharia.

A cidade do Porto foi escolhida para acolher até 2026 a European Innovation Academy, em português Academia Europeia da Inovação, considerada como o maior programa de empreendedorismo tecnológico e digital do mundo. A primeira edição vai decorrer de 17 de julho a 5 de agosto deste ano, nas faculdades de Economia e Engenharia da Universidade do Porto (UP), juntando mais de 500 alunos, em representação de 120 universidades internacionais.

Inovação e tecnologia são os universos que todos os anos dominam este programa intensivo, ao longo de três semanas. Segundo um comunicado enviado às redações pela Reitoria da Universidade do Porto, o objetivo é "potenciar a criação de novas ideias de negócio por estudantes universitários", sendo a UP o parceiro académico do projeto.

A Academia Europeia da Inovação "promove um curso intensivo de empreendedorismo e inovação digital, em ambiente internacional, com momentos de formação, discussão, "networking" e partilha de experiências", acrescenta a nota de Imprensa.

Na primeira edição do evento na cidade - a organizar em conjunto com a Câmara, através da iniciativa ScaleUp Porto -, os estudantes vão participar nas várias etapas de criação e lançamento de projetos empreendedores, em áreas como gestão e negócios, marketing, tecnologia, design, software ou investimento. Serão apoiados por cerca de 100 mentores e oradores de todo o mundo.

A cerimónia de apresentação da iniciativa está agendada para esta sexta-feira, às 10 horas, na Reitoria da Universidade do Porto.