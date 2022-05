Porto acompanha 108 colónias de gatos de rua

Alfredo Teixeira Hoje às 08:58 Facebook

Existem 108 colónias de gatos legalizadas na cidade do Porto e que são acompanhadas de perto por associações de proteção animal com as quais a Autarquia estabeleceu protocolos de colaboração, nomeadamente para a aplicação do programa CED (Captura-Esterilização-Devolução). Em três anos de programa, foram esterilizados perto de 900 gatos.

Túlia Aires, veterinária municipal, e António Silva, da associação Miacis Foto: Pedro Granadeiro/Global Imagens

O objetivo é proporcionar aos animais qualidade durante os anos em que vivem na rua. A ideia, como refere Túlia Aires, veterinária da Autarquia no Centro de Recolha Oficial de Animais do Porto (CROA) e responsável pelo CED, "é controlar a população de gatos errantes na cidade". Trata-se de uma população total de 1350 gatos que integram as 108 colónias e mais de 890 já foram castrados. "Para além do corte na orelha esquerda que é obrigatório, todos os gatos das colónias legalizadas do Porto têm microchip, a vacinação antirrábica e feita a desparasitação. O corte na orelha é para ver se o animal já foi ou não esterilizado, evitando a captura e esse momento stressante", explica Túlia Aires.