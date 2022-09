Porto altera PDM devido ao Programa da Orla Costeira

Marta Neves Hoje às 10:47 Facebook

A Câmara do Porto vai ser obrigada a fazer uma alteração ao PDM - tendo aprovado por unanimidade a abertura do período de discussão pública - por o Município só ter sido incluído no Programa da Orla Costeira (POC) já depois da revisão do documento.

Em causa, está "a zona crítica da Praia dos Ingleses", não podendo na área abrangida "haver lugar à prática de quaisquer atos de operações que impliquem a ocupação,uso e transformação do solo". Segundo Rui Moreira, são cerca de 50 os edifícios na Foz Velha que estão incluídos na lista, dando como exemplo a Casa de Fernando Távora.