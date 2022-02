Reboque leva 45 carros por dia na selva do estacionamento no Porto

Flagelo de cinco anos no Porto: 197 396 contraordenações e 82 213 guindastes por aparcamento abusivo na cidade.

Os 45 reboques contam-se no levantamento médio diário entre 2017 e 2021. E até podia ser pior, se a pandemia não tivesse achatado a curva do estacionamento selvagem no Porto: em 2019, o gráfico trepou ao recorde de 54 985 contraordenações e nesse último ano pré-covid registaram-se 19 256 reboques, à média diária de 53 carros atrelados pela Polícia Municipal até ao parque do silo-auto. Para lá de todas as estatísticas, sobra a essência do problema, o da insegurança rodoviária e o da tortura nervosa dos condutores e das mecânicas apanhadas nos engarrafamentos do dia a dia.