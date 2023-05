Porto apresenta esta quarta-feira estratégia para plantar mais árvores na cidade

Câmara portuense quer evitar "cometer erros do passado", plantar mais e encontrar locais onde espécies tenham espaço para crescer. Plano é divulgado na Biblioteca Almeida Garrett. Em Matosinhos, equipa faz inventário dos exemplares existentes. Trabalho já motivou podas e abates necessários. Diagnóstico no concelho deverá estar concluído dentro de dois anos.

É a norte do Centro Histórico onde mais faltam árvores no Porto. Essa é uma zona "particularmente sensível" e faz parte das prioridades do plano de arborização das ruas do concelho, apresentado hoje, às 14.30 horas, na Biblioteca Almeida Garrett. O resultado é fruto de um ano de trabalho de uma "equipa multidisciplinar", nota o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, que contou com a participação do arquiteto paisagista Paulo Farinha Marques, mas também especialistas em climatologia. O objetivo é arborizar as ruas "de uma forma lógica e sustentável", diz o arquiteto, descrevendo o plano como "um contributo interessante".

Para Filipe Araújo, o plano permitirá "não cometer erros do passado". Isto porque, observa, há locais onde as árvores não foram "propriamente bem plantadas" ou não têm "espaço para crescer". Ou seja, trata-se de um conjunto de linhas condutoras que permitirão ao Município, sempre que fizer uma intervenção na via pública, "estar atento à largura da rua e às dimensões", e, perante esses dados, adequar as espécies a plantar. Não está definido, por isso, um horizonte temporal para realizar estas medidas nem o número de árvores a plantar.