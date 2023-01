Porto aprova alteração ao regulamento da movida

Miguel Amorim Hoje às 00:10 Facebook

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, esta segunda-feira à noite, a alteração ao regulamento da movida, mas só o movimento afeto a Rui Moreira votou favoravelmente. Decidiram-se pela abstenção PS, PSD, PAN e Chega. CDU e BE votaram contra.

Após a votação, no período aberto ao público, pela voz de moradoras, foi dado um sinal de desconfiança quanto a possíveis mudanças. Entre vários desabafos, foi referido que o frenesim da movida é uma "rebaldaria" e que "não deixa dormir". Uma das munícipes falou em "sexo ao vivo, droga e álcool" nas ruas.

O PS, por Fernanda Rodrigues, defendeu que o regulamento "podia ter ido mais longe", e Fernando Monteiro, do PSD, justificou a abstenção devido a "alguma iniquidade na defesa de todos os interessados", designadamente moradores e empresários dos estabelecimentos. Paulo Vieira de Castro, do PAN, pediu "mais vigor na fiscalização" e disse que ficará na "expectativa".

O BE, por Susana Constante Pereira, considerou que a alteração é uma "oportunidade perdida" e que "fica a sensação de que a montanha pariu um rato".

O comunista Rui Sá, após afirmar que a CDU "não é contra a animação noturna", sugeriu que a movida se deslocasse para "zonas despovoadas", como o polo da Asprela, e deixou críticas à política do Executivo, perguntando: "Como são compatíveis estes horários - estabelecimentos abertos até às duas da manhã, esplanadas até à uma da manhã -, morar na zona da movida e ter de ir trabalhar todos os dias às sete da manhã?"

Com ironia, o presidente da Câmara do Porto respondeu a Rui Sá, quanto à sugestão da deslocalização: "Não sei se quer [mudar a movida] para a zona da Asprela, entre o IPO e o Hospital de São João?"

Assumindo ser "cliente da movida e com muito gosto", Rui Moreira disse que "a CDU tem saudades de uma cidade fechada e triste". Sublinhou que a alteração ao regulamento visa "mitigar" as queixas dos moradores e "regular" o funcionamento de discotecas, bares e esplanadas.

O autarca não perdeu a oportunidade para se queixar. Observou que "não há instrumentos legais para que as forças policiais possam agir", aludindo ao fenómeno do 'botellón'. Encaixou no discurso a descentralização, caso o poder político conferisse às autarquias a possibilidade de "proibir o consumo de álcool na rua, em determinados locais". Reiterou, igualmente, a ideia que vem defendendo, de "proibir o consumo de droga na via pública".

A dado momento, Rui Moreira até sugeriu "numa sexta-feira à noite", depois de uma Assembleia Municipal, sair com os deputados municipais, para todos ficarem a conhecer melhor o que se passa.

Em jeito de comparação, para ilustrar que o Porto ganhou vida à noite, lembrou o que sucedia antes da Baixa ser um local de atração noturna, recordando que quem ia ao cinema ao Lumière (sala já encerrada) e deixava o carro estacionado no centro da cidade, entrava numa aventura tipo "Indiana Jones", pois as ruas estavam desertas.

Nuno Cruz, eleito pelo movimento de Rui Moreira para a presidência da União de Freguesias do Centro Histórico, teve uma tirada curiosa: "O presidente é o maior. Um dia espero que lhe façam uma estátua. Sou morador no Centro Histórico e sei o que aquilo era sem a movida, embora seja necessária mais polícia. Em nome dos moradores e dos comerciantes, obrigado."