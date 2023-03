Porto assina protocolos com oito IPSS

JN Hoje às 21:24 Facebook

A Câmara do Porto assinou, esta terça-feira, protocolos com oito IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social, no âmbito da descentralização. A transferência de competências na área social para o município portuense começa a 3 de abril.

"Os protocolos assinados estabelecem uma relação estreita de cooperação entre o Município e oito importantes IPSS. Cooperação que vai seguramente materializar-se numa resposta social mais robusta, eficaz e competente na cidade", salientou o presidente da Câmara, Rui Moreira.

O Serviço de Atendimento e de Acompanhamento Social (SAAS), assim como a celebração e o acompanhamento dos contratos dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), fazem parte da descentralização de competências.

A Câmara assegurou que "pretende manter a gestão destas respostas através da contratualização com as mesmas IPSS, que já vinham a fazer este trabalho no concelho".

Foram ainda assinados dois novos protocolos específicos no âmbito do projeto piloto de um Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI), "potenciando a criação de respostas mais adequadas aos problemas e rentabilizando os recursos existentes".

A assinatura dos protocolos esteve a cargo do vereador Fernando Paulo.

Esta é a lista das IPSS envolvidas: Centro Social de São Martinho de Aldoar, Fios e Desafios, Cerporto, Centro Social do Barredo, Qualificar para Incluir, Asas de Ramalde, Santa Casa da Misericórdia do Porto e A Benéfica e Previdente.