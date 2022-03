Porto assinala Dia Nacional dos Centros Históricos este sábado com mais de 60 atividades

O Porto antecipa o Dia Nacional dos Centros Históricos - que se assinala oficialmente a 28 de março - para este sábado, com mais de 60 iniciativas, entre as 9 e as 19 horas. A maioria delas é gratuita.

O programa inclui visitas guiadas, exposições, oficinas e espetáculos de música e de dança.

Até às 19 horas, museus, monumentos, igrejas e outras instituições vão estar com as portas abertas e haverá ainda disponíveis vários percursos ao ar livre. Mas, em muitos casos, será precisa inscrição prévia.

A manhã de sábado arranca às 9 horas com uma visita guiada à Igreja de S. José das Taipas, na Rua Campo dos Mártires da Pátria, junto ao tribunal.

Terminadas as obras de restauro, a igreja desvenda as suas "maravilhas e segredos".

A visita, que dura aproximadamente uma hora e meia, contempla a sacristia e capela, corpo da igreja, zona museológica, catacumbas, sala de reuniões e cartório.

Neste caso, a atividade carece de inscrição prévia, através dos contactos: 933514823 ou pelo email: igrejadastaipas@gmail.com, uma vez que a iniciativa é destinada apenas a 35 participantes.

A atividade tem um custo simbólico de um euro para restauro da balaustrada.

Pelas 9.30 horas haverá também oportunidade de visitar a torre, museu e igreja dos Clérigos e desfrutar da melhor vista 360º da cidade do Porto.

As visitas, que repetem às 16 horas, são gratuitas, mas necessitam de inscrição prévia.

Já o Museu da Cidade apresenta um conjunto de visitas guiadas no exterior, gratuitas, mas sendo preciso inscrição prévia.

A Extensão do Douro, anteriormente conhecida como Museu do Vinho do Porto, na Rua da Reboleira, convida o público para uma visita "Em torno do Douro". Entre as 15 e as 16 horas, os participantes vão poder conhecer a história que envolve esta rua e os seus edifícios, mostrando as ligações ao rio, à região do Douro e ao vinho.

Com ponto de partida, às 10.30 horas, na Casa do Infante, realiza-se a visita às "Obras de arte da zona riberinha", num itinerário que pretende dar atenção a algumas das obras de arte instaladas na zona riberinha do Porto, através dos seus autores, conteúdos e significados.

"Da Porta da Batalha à Porta da Ribeira" é outra das opções disponíveis para conhecer o Centro Histórico da cidade.

Durante duas horas, a visita vai mostrar um dos principais percursos da cidade medieval do Porto, entre a cota alta da Batalha até ao rio Douro.

O ponto de encontro está marcado para as 15 horas na Praça da Batalha.

Terá de se inscrever nesta iniciativa até às 17.30 horas esta quinta-feira, através do email dmgpc@cm-porto.pt. As inscrições serão consideradas por ordem de envio até ao limite de 30 participantes.

"50 marcas da história do Hospital de Santo António", às 10.30 horas, no Museu do Centro Hospitalar do Porto, na Rua Prof. Vicente José de Carvalho, convida a descobrir o percurso histórico e identitário do Hospital, destacando-se a sua inserção na cidade e a sua relação com a comunidade.

Também aqui será preciso inscrição prévia para museudochp@chporto.min-saude.pt

"Enigmas do Museu" é ainda o nome do pedipaper que vai permitir descobrir, explorar e viajar pela memória do Hospital de Santo António e do Hospital Joaquim Urbano.

Visitas livres

A Catedral do Porto e o Museu e Igreja da Misericórdia do Porto serão alguns dos locais que estarão de portas abertas para visitas livres.

A oficina "Se esta rua fosse minha" é uma proposta do Departamento Municipal de Gestão do Património Cultural, onde as crianças vão poder usar a sua imaginação e vários materiais para desenhar os diferentes edifícios que compõem a zona envolvente da Casa do Infante.

A iniciativa decorre entre as 11 e as 12 horas na Casa do Infante.

O World of Discoveries também tem preparado uma atividade especial para as famílias. No âmbito das comemorações dos 500 anos da circum-navegação de Fernão Magalhães, o convite é para vivenciar a realidade de uma nau do século XVI.

Há várias sessões de "embarque na viagem de Fernão Magalhães!" durante a manhã e a tarde.

No sábado, a Praça Parada Leitão será também palco de várias oficinas, como a de pulseiras de fio com macramé (das 10 às 11 horas), de bonecos tricotados à mão em crochê (das 11 às 12 horas), de pintura de bijuterias (das 15 às 16 horas) ou de peças de artesanato em madeira (das 16 às 17 horas).

Música e Dança

O Dia Nacional dos Centros Históricos será também celebrado este sábado com música, no Terreiro da Sé, com um espetáculo da Banda Sinfónica Portuguesa, agendado para as 17 horas.

O programa será exclusivamente de compositores portugueses.

O Palácio das Artes, no Largo de S. Domingos, vai acolher vários espetáculos de dança durante a tarde. O convite foi dirigido a seis escolas de dança da cidade que vão encher de movimento este emblemático edifício.