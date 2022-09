Porto Business School sobe duas posições no top europeu

Diana Morais Ferreira Hoje às 12:55 Facebook

A Porto Business School integra pelo quinto ano consecutivo os rankings da consultora britânica Quacquarelli Symonds. Este ano, o International MBA da Escola de Negócios da Universidade do Porto sobe duas posições no top europeu, alcançando o 59.º lugar.

Os QS Global MBA Rankings 2023 revelaram esta quinta-feira os resultados nos quais está o Internacional MBA da Escola de Negócios da Universidade do Porto em 59.º lugar, subindo desta forma duas posições.

Segundo Ramon O"Callaghan, reitor da Porto Business School, "a consolidação da posição da Porto Business School nos rankings da QS reforça o nosso compromisso e a nossa vontade de continuar a fazer mais e melhor. Estes resultados demonstram que estamos no caminho certo para oferecer aos alunos e às empresas, que nos procuram, uma formação de excelência, reconhecida internacionalmente, e que responde aos desafios e às necessidades de um mundo cada vez mais exigente e em constante mudança".

Os QS Global MBA Rankings 2023 avaliaram cerca de 300 programas de MBA de 47 países diferentes. Os programas são avaliados baseando-se em grupos de indicadores como a empregabilidade, o retorno do investimento, o empreendedorismo e a evolução dos alumini, a liderança e a diversidade.

A subida do MBA da Porto Business School para o 59.º lugar tem especial destaque para os indicadores de retorno do investimento e da empregabilidade. Registou ainda um aumento a nível de reputação e de diversidade de nacionalidades.

A Porto Business School tem três programas de MBA acreditados internacionalmente e as suas pós-graduações estão entre as melhores do mundo.