Porto cancela festejos de rua e fogo-de-artifício na passagem de ano

O presidente da Câmara do Porto confirmou o cancelamento dos festejos de rua e do fogo-de-artifício agendado para a passagem de ano.

Rui Moreira adiantou que o concerto dos GNR agendado para o último dia do ano no Queimódromo foi antecipado para a véspera, no Pavilhão Rosa Mota. "Será gratuito para os portadores do cartão 'Porto.'. As pessoas terão é de ter a vacinação completa", assinalou o autarca portuense, que confirmou terem sido cancelados "todos os festejos de rua, inclusivamente o fogo-de-artifício".

"Vamos evitar a concentração nas ruas por essa razão. Era nossa intenção fazer o fogo-de-artifício na praia, mas as circunstâncias são o que são e temos de nos ajustar", justificou o autarca.