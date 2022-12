Porto cancela fogo e festejos de fim de ano

Adriana Castro Hoje às 16:01, atualizado às 16:17 Facebook

Devido ao mau tempo, a Câmara do Porto cancelou os festejos de passagem de ano. Em comunicado, o Município refere que "as previsões da Proteção Civil apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima" durante a noite de sábado e madrugada de domingo. Estão, de igual forma, desaconselhados os tradicionais banhos do dia 1 de janeiro.

Numa nota enviada às redações, as câmaras do Porto, a de Gaia e a de Matosinhos referem que, "de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), encontra-se previsto vento forte, com rajadas até 80 quilómetros por hora entre as 21 horas de hoje e as 9 horas de amanhã, dia 31 de dezembro".

"Seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano", pode ler-se no comunicado.

Fica, assim, sem efeito, a festa marcada para o Queimódromo, no Porto, que contava com os concertos de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex e o espetáculo audiovisual "Luminous". Também já não será lançado o fogo-de-artifício a partir do quartel da Praça da República, que se prolongaria por oito minutos.

O plano de mobilidade e segurança para a noite de passagem de ano no Porto foi anunciado, esta quinta-feira, pelo Executivo da Câmara do Porto, tendo sido cancelado ao início da tarde desta sexta-feira. Previa-se que o Queimódromo acolhesse 40 mil pessoas, bem como um forte dispositivo policial nas ruas.

Matosinhos e Gaia também não festejará chegada de 2023

A ameaça de mau tempo também cancelou os festejos de Leça da Palmeira, junto à ponte móvel e à praça contígua, com lançamento de fogo de artifício e festejos. Em Gaia, também não haverá celebrações.

"É esperada a ocorrência de chuva persistente e por vezes forte para os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2023, sábado e domingo respetivamente - Avisos Amarelo e Laranja. O período mais crítico, que corresponde à duração do aviso laranja, encontra-se previsto entre as meia-noite e as 12 horas de dia 1 de janeiro, domingo", pode ler-se no comunicado.

Além disso, estão previstas "ondas de oeste-sudoeste com 4 a 4,5 metros" entre as 12 horas de sábado, e as 12 horas de domingo. Estão, portanto, desaconselhados os tradicionais banhos do dia 1 de janeiro.