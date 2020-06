Porto com mais 14 ruas pedonais aos fins de semana

Adriana Castro Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir desta sexta-feira, aos fins de semana, o Porto irá ter mais 14 ruas exclusivas para peões. Até ao final do ano, serão criados mais 35 quilómetros de ecovias para incentivar a utilização de meios de transporte suaves.

A partir das 8 horas deste sábado e até às 20 horas de domingo, haverá várias zonas da cidade com arruamentos cortados ao trânsito. Uma das áreas condicionadas será em Cedofeita, na rua de Cedofeita, rua do Breiner, e na rua de Miguel Bombarda. Também na "movida", na rua de Conde de Vizela e na rua de Avis.

O condicionamento passa também pela rua do Almada, rua da Picaria e rua de Passos Manuel. O passeio das Virtudes e a rua do Dr. Barbosa de Castro serão transformadas em zonas pedonais temporárias.

Por último, a rua dos Caldeireiros e a avenida Rodrigues de Freitas terão condicionamentos de trânsito.

A rua dos Caldeireiros não estava prevista no plano inicial, mas foi incluída após os comerciantes pedirem o encerramento ao trânsito automóvel ao fim de semana.

Algumas destas zonas pedonais temporárias serão também "Zonas de Coexistência", ou seja, apesar de o trânsito automóvel ser proibido, está permitido o acesso a moradores e a parques, com velocidade máxima de 20 km/hora. Também as cargas e descargas são permitidas, mas só das 6.30 às 11 horas, de sábados e domingos.

Outra grande aposta do Município são as ciclovias e os modos suaves de transporte. Nesse contexto, está previsto que até ao final do ano as ecovias aumentem para 56 quilómetros.