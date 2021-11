Porto com viagens de táxi mais baratas para ir à vacinação

R.N.C. Hoje às 19:18 Facebook

A autarquia e duas centrais de táxi renovaram o acordo que permite aos munícipes deslocarem-se a um centro de vacinação da cidade. Depois de implementado em março, o serviço volta a estar disponível este mês, numa altura em que está a ser administrada a vacina contra a gripe e a dose de reforço contra a covid-19.

As viagens de táxi vão custar dois ou quatro euros (ida e volta) para os utentes que precisem de se deslocar a um dos centros de vacinação da cidade, nomeadamente o do Cerco e do Regimento de Transmissões ou ao Parque da Saúde do Cerco (ACeS Oriental).

O serviço é especialmente destinado a munícipes "com limitações a nível da sua mobilidade" ou para "chegar a zonas não abrangidas pela rede da STCP". O acordo foi firmado entre a Câmara Municipal do Porto e as centrais de táxis Raditáxis e Táxis Invicta. Os utentes podem ser acompanhados por um familiar ou cuidador.

Para aceder ao serviço, basta ligar para o número 939 955 263 ou contactar uma das centrais.