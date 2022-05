Porto começa esta segunda-feira a preparar-se para o Rali de Portugal

Estacionamento restrito a partir de segunda-feira para receber a "Porto Super Special Stage" a 21 de maio.

Começam amanhã, segunda-feira, no Porto, os preparativos para que, no próximo dia 21, a cidade esteja a postos para receber mais uma etapa do Rali de Portugal. A "Porto Super Special Stage" está marcada para as 19 horas de dia 21 e o percurso de 3,3 quilómetros, na Foz do Douro, será semelhante ao das edições anteriores.



A cerca de duas semanas da prova, os condicionamentos (principalmente no que toca ao estacionamento) começam a sentir-se na segunda-feira, em particular na Avenida de D. Carlos I, na Rua de D. Luís Filipe e na Esplanada do Castelo, e vão prolongar-se até dia 27.



Só entre os dias 14 e 16 é que arrancam os cortes de trânsito nas três artérias. A restrição de circulação será feita em duas etapas: primeiro, e de acordo com a página oficial da Câmara do Porto, serão cortadas as vias da Avenida de D. Carlos I, da Rua de D. Luís Filipe e da Esplanada do Castelo (entre a Rua do Passeio Alegre e a Avenida de D. Carlos I); depois, a Avenida de D. Carlos I voltará a receber trânsito, mas a circulação mantém-se interdita na Rua de D. Luís Filipe e na Esplanada do Castelo, exceto no arruamento a norte.



A partir do dia 17 e até dia 22, tanto as restrições de circulação como de estacionamento estendem-se do Jardim do Calém até à Rotunda da Boavista.



A "novidade" da etapa da 55.ª edição do Rali de Portugal, que integra o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), é o regresso do público às bancadas. Os bilhetes já estão à venda (varia, entre os 25 e os 100 euros) e quem é portador do cartão "Porto." tem direito a 20% de desconto, afirma a Autarquia portuense.

Nos dias de treino e da prova, o trânsito de acesso a cargas e descargas, moradores (incluindo garagens) e veículos de emergência será garantido de acordo com as instruções da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal.

A Câmara do Porto aconselha à utilização de transporte público, tanto dos elétricos 1 e 18 como das linhas da STCP (200, 203, 204, 207, 500, 502) a partir de vários pontos da cidade.